Une nouvelle directrice pour le centre de formation de l'ASVEL féminin

C'est Johanne Gomis qui vient d'être nommée. L'ancienne internationale française, triple championne de France et vainqueure de l'Euroleague féminine en 2004 avec Valenciennes, "apportera toute son expérience et ses qualités humaines au club".

"Forte de son expertise du basket féminin avec plus de vingt ans sur les parquets professionnels, elle sera notre référente en matière de formation", a précisé le club dans un communiqué.

Johanne Gomis sera en charge du développement des équipes U18 Elite et Espoirs/NF1, des contacts avec l’équipe professionnelle et du développement du Centre de Formation avec la captation de talents à l’étranger. Elle représentera également le club et le basket féminin pour et au sein de la Tony Parker Adéquat Academy.