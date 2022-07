Corentin Tolisso ménagé pour Bourg-OL : le début des ennuis ?

Le derby devait être l’occasion pour Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso de refouler la pelouse avec le maillot de leur club formateur. Sauf que le milieu de terrain a déclaré forfait.

Vendredi soir, l’OL a annoncé qu’il avait ressenti une fatigue musculaire au mollet gauche. Corentin Tolisso va donc suivre un protocole de préparation aménagé "dans le but d’être dans les meilleures conditions physiques possibles".

Une nouvelle qui ne va probablement pas rassurer les supporters lyonnais et les observateurs. Car l’international français est désormais connu pour ses pépins physiques d’envergure et à répétition. De l’avis général, son retour à Lyon est une bonne chose, à condition que Corentin Tolisso puisse enchaîner les matchs et ne pas trop squatter l’infirmerie. Sa préparation estivale risque d’être cruciale.

Le groupe de l'OL pour affronter Bourg :

Lopes, Bonnevie, Pollersbeck, Riou

Boateng, Da Silva, Diomande, Dubois, Gusto, Henrique, Lomami, Lukeba, Ozkaçar

Aouar, Caqueret, EL Arouch, Lepenant, Paqueta, Reine-Adelaïde, Thiago Mendes

Barcola, Cherki, Dembélé, Faivre, Kadewere, Lacazette, Tetê, Toko Ekambi