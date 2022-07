OL : à quoi servent les 86 millions d’euros injectés immédiatement par John Textor ?

Si le nouveau propriétaire américain de l’OL devrait investir plus de 520 millions d’euros dans les prochains mois, ce sont 86 millions qui sont injectés immédiatement, selon l’Equipe. L’utilité de ces fonds a été dévoilée dans le rapport du conseil d’administration, envoyé aux actionnaires, concernant les résolutions qui seront présentées à l’assemblée générale de l’OL le 29 juillet prochain.

Il est expliqué que "40 millions d'euros seraient consacrés au renforcement des équipes professionnelles masculine et féminine, 29 millions au remboursement à court et moyen termes des titres et des obligations de relance liées au financement de l’Arena et environ 17 millions à l’aménagement et à l’investissement d’infrastructures."

L’OL finira très certainement par être retiré de la Bourse. En effet, avec toutes ses parts, John Textor devrait atteindre plus de 88% du capital. A noter que le seuil à partir duquel un actionnaire peut engager un retrait est 90%.