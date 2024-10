Lyon : le quai de la Pêcherie rouvre avec une semaine d'avance

Finalement, il rouvre ce jeudi soir avec une semaine d'avance sur le planning fixé par la Métropole de Lyon.

L'axe avait été coupé de la rue Constantine à la place d'Albon afin de permettre de réaliser des travaux de rénovation, car la chaussée était en très mauvais état. La collectivité présidée par les écologistes en a profité pour aménager un quai bus en lieu et place des places de stationnement prisées par les bouquinistes. Cela s'effectue dans le cadre du projet Presqu'île à Vivre avec le renforcement de l'offre de bus C3, C13, C14...

"Je tiens à remercier l’ensemble des équipes et des entreprises qui ont été mobilisées sur ce chantier et qui terminent les travaux en amont de ce que le calendrier prévoyait. Je remercie également les riverains, commerçants et usagers du quai pour leur patience et leur compréhension quant à l’utilité de ce chantier. Le quai de la Pêcherie fait peau neuve, avec un nouveau revêtement qui réduit les nuisances sonores dues aux frottements et qui garantit un meilleur confort de l’ensemble des usagers piétons, cyclistes et automobilistes", réagit le vice-président de la Métropole chargé de la Voirie, Fabien Bagnon.