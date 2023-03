Bouquinistes en danger à Lyon ? La mairie officialise la fin du stationnement sauvage le long du quai

Les bouquinistes de Lyon ont appris que leurs étals seraient bientôt bordés par une Voie lyonnaise. Les écologistes ont effectivement l'intention de prolonger la piste cyclable sécurisée existante quai Saint-Antoine et Saint-Vincent sur le quai de la Pêcherie. Or, les vendeurs de livres ont pour habitude de stationner leurs véhicules et camionnettes sur la voie de bus pour pouvoir décharger leurs marchandises.

Demain, ça ne sera plus possible puisque tout stationnement sauvage sera verbalisé, afin de laisser la voie libre pour les cyclistes.

Outre cette nouveauté, les bouquinistes font face à cinq semaines de travaux qui vont fortement perturber leur marché dominical.

Sur Twitter, l'adjointe au maire de Lyon chargée du Commerce Camille Augey a indiqué que les bouquinistes ont été reçus. Et qu'il leur a été expliqué qu'à l'avenir, des places de livraison seront crées pour leur permettre de stationner leurs camionnettes. Sauf que ces places se trouveront de l'autre côté du quai, le long des immeubles. Il faudra donc qu'ils traversent la route, les bras chargés de lourdes caisses.

Mise au point concernant la tenue du marché des bouquinistes.



Tout d'abord, je tiens à reaffirmer mon attachement à ce marché historique de notre Ville , qui participe au développement de la culture et de la seconde main 📚

1/5 pic.twitter.com/GLNVxHzjty — Camille Augey (@CamilleAugey) March 15, 2023

L'élue écologiste explique également que le nouveau règlement permettra de valider des pratiques jusque-là tolérées, à l'instar de l'installation des étals qui n'était pas prévue dans les textes. Les bouquinistes auraient dû se contenter de leurs casiers installés sur le muret du quai de la Pêcherie.

"Les marchés de bouquinistes, tout comme les autres marchés atypiques tels que ceux de la création et de l'artisanat, sont emblématiques de la richesse des marchés lyonnais. Ils feront l'objet d'une campagne de communication d'ici l'été pour mieux les faire connaître !", conclue Camille Augey.

Suffisant pour ne pas dégoûter les professionnels, qui forcément accueillent très froidement cette nouvelle cohabitation avec les cyclistes ?