Lyon : le quai de la Pêcherie fermé trois semaines pour travaux

Porte d'entrée de Lyon le long de la Saône pour les automobilistes en provenance du Nord, le quai de la Pêcherie va fermer à la circulation des véhicules motorisés et des cyclistes pendant trois semaines.

La Métropole de Lyon annonce des travaux qui débuteront ce lundi 14 octobre et se termineront le 1er novembre prochain.

Le quai de la Pêcherie sera donc fermé entre la rue Constantine et la place d'Albon. "La Métropole de Lyon profite de la baisse de trafic liée aux vacances scolaires pour effectuer ces travaux", précise la collectivité.

Ce chantier s'explique par la nécessité de rénover complètement la voirie en très mauvais état. Mais pas que, puisqu'un quai bus dans le cadre du projet Presqu'île à Vivre verra le jour pour le renforcement de l'offre de bus C3, C13, C14...

La déviation recommandée pour les automobilistes consiste à prendre le tunnel de la Croix-Rousse et les quais de Rhône plutôt que ceux de la Saône. L'accès à la Presqu'île par la place des Terreaux et la rue Serlin sera rendue possible grâce à une déviation mise en place rue Constantine.

La place d'Albon sera exceptionnellement ouverte à la circulation pour garantir l'accès au parking Saint-Antoine.

Durant les trois semaines de travaux, les commerces et les bouquinistes restent ouverts.