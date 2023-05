Lyon : une pétition pour "sauver le marché des bouquinistes"

Une pétition a été lancée en ligne pour "sauver le marché des bouquinistes", institution lyonnaise en bord de Saône et qui serait mise en péril par le projet des élus. Notamment parce que demain, il sera impossible de se garer le long du trottoir de droite pour décharger ses cartons de livres.

"La vie des livres est en jeu. Oh, pas des grandes chaînes, pas des grands commerces, pas des grandes maisons, ce qui est en train de crever, ce sont les livres qui vous ont appris à lire, les livres que vous avez là dans votre poche, les livres que vous aimez ! Ce qui meurt là sous nos yeux ce sont les Belles Lettres d'occasions, les Pléiades introuvables, les Club des 5 Bibliothèque rose et verte, les couleurs de votre vie de lecteur et de lectrice ! Ce qui meurt c'est le mystère de vos romans d'enfants, les Picsou magazine à 2 sous, les Sophocle à 2 euros, quoi ? Tout Sophocle à 2 euros ? Et Shakespeare alors ? Oui, c'est pas cher, c'est vrai, c'est honnête, c'est porteur d'une vie inouïe et d'émotions folles, ce goût de fruit riche en verbes improbables, en poèmes doux innocents, en Rimbaud dingues, en Virgile mémorables ! Ce qui meurt, ce sont les Bouquinistes !" indique le poète lyonnais Guillaume Dreidemie.

"Au bord du Rhône s'ils meurent vous ne pourrez plus tourner la page, flâner le livre au coeur, hésiter entre deux chapitres, attendrir un passant, vous ne pourrez plus vivre contemplatif, vous passerez si vite, trop vite, en vélo ou pire ! en trottinette !" poursuit-il.

La pétition a dépassé les 150 signataires.