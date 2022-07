Tandis que d'autres avaient bravé le soleil de plomb et les températures déjà insoutenables pour se rendre sur la place Bellecour à Lyon. Outre le traditionnel du 14 juillet (retrouvez notre reportage avec les Lyonnais ici), le public a pu profiter d'une reprise appréciée et saluée de "Blinding Lights" de The Weeknd par la Musique de l'Artillerie.

Trompettes, saxophones et tubas ont fait honneur au tube de l'artiste canadien.