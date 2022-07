Houssem Aouar (OL) vers le Betis Séville pour 13 millions d’euros + un joueur ?

Footmercato annonce que le milieu de terrain de l’OL a fait l’objet d’une offre qui aurait même été acceptée par son club formateur.

Le Betis Séville, qui avait déjà enrôlé Nabil Fekir en 2019, aurait proposé 13 millions d’euros plus un joueur. L'identité de ce dernier est connue : il s’agirait, selon des sources espagnoles, du milieu portugais William Carvalho.

Si Lyon et le Betis seraient d’accord, il ne manquerait plus que l’avis d’Houssem Aouar qui a tendance à tergiverser. Forcément, la perspective est moins belle que lorsqu’on parlait de Manchester City ou de la Juventus de Turin comme points de chute possibles. Mais le niveau de jeu affiché par le Gone est devenu si banal qu’il faudra bien se résoudre à franchir un palier à l’étranger à un échelon moins prestigieux.

Si la transaction aboutissait, l’OL se débarrasserait d’un poids mort et récupérerait un joueur expérimenté. William Carvalho a plus de 70 sélections avec le Portugal avec lequel il a remporté l’Euro 2016 face à la France. Avec son mètre 87, le natif d’Angola apporterait un peu de physique à un milieu de terrain qui en manque cruellement entre Corentin Tolisso souvent blessé et les plus "frêles" Johann Lepenant et Maxence Caqueret. Ce ne serait clairement pas une solution d'avenir mais un nouveau lusophone dans le groupe qui encadrerait les jeunes prometteurs.