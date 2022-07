Près de Lyon : des policiers visés par des mortiers d'artifice après le démantèlement d'un point de deal

Les policiers ont été appelés par des riverains qui constataient des tirs de mortiers d'artifice sur les façades d'immeuble de la rue Dedieu et de la rue des Charmettes. Les auteurs de ces tirs avaient pris soin de bloquer les rues avec des barrières en attendant la venue des agents.

Un équipage s'est alors rendu sur place et a été visé par "des tirs de mortiers en tir tendu et à moins de deux mètres", précise la DDSP du Rhône. Grâce à du renfort, les forces de l'ordre sont parvenues à mener quatre interpellations, malgré "la vindicte de nombreux individus hostiles après le coup de filet mené le matin même".

Agés de 17 à 21 ans et défavorablement connus des services de police, les quatre suspects ont été placés en garde à vue. Ces derniers sont présentés au parquet ce jeudi en vue d'un jugement en comparution immédiate.

A noter par ailleurs que les cinq personnes arrêtées dans le cadre de l'enquête sur le trafic de drogue seront aussi présentées au tribunal judiciaire ce jeudi. Un peu plus de 300 grammes de cannabis et plus de 3700 euros en liquide avaient été saisis.