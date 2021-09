Leurs points de deal rapportaient 100 000 euros chaque mois : trois personnes interpellées à Lyon

Les trois individus ont été interpellés mardi et mercredi après plusieurs semaines d'enquête. Deux d'entre eux étaient soupçonnés de gérer deux points de deal à Vaulx-en-Velin et Lyon. Plus de 16,6 kg de résine de cannabis ont été saisis dans des voitures et un appartement nourrice. Les policiers ont également mis la main sur 11 640 euros en espèces ainsi que sur du matériel nécessaire au conditionnement des produits.

Selon les enquêteurs, les points de deal rapportaient jusqu'à 100 000 euros chaque mois.

Les trois individus, qui ont tenté de minimiser leurs rôles dans ce trafic, ont été présentés au parquet.