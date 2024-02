Un nouveau point de deal démantelé à Lyon : cinq personnes interpellées

Les policiers sont intervenus cette semaine après plusieurs mois de surveillance. Mercredi et jeudi, les forces de l’ordre ont arrêté cinq individus, dont un acheteur, trois vendeurs et le gérant du point de deal. Une perquisition à son domicile a permis de découvrir 7,6 kg de cannabis, une arme, du matériel de conditionnement et près de 500 flyers de promotion du point de deal. Chez un vendeur, ce sont 2000 euros en liquide qui ont été saisis.

Trois mis en cause ont été présentés au parquet ce vendredi, en vue d’une comparution immédiate.