L214 à l’assaut des rues de Lyon ce samedi pour dénoncer Le Gaulois

"Bienvenue chez Le Gaulois", voici le message sarcastique qui apparaîtra sur une banderole de 5m2 en plein cœur du centre-ville de Lyon, rue de la République, de 14h30 à 16h30. Les militants se réunissent pour un happening qui révèlera des images choquantes d’élevages intensifs de poulets. Muni de sacs à dos publicitaires, de panneaux et de tracts, le collectif compte bien interpeller les passants grâce à cette action pastiche.

L’objectif est d’encourager le groupe LDC à respecter les critères minimums établis par le European Chicken Commitment pour « les centaines de millions de poulets élevés et abattus chaque année ». Les militants souhaitent qu’une part minimale de plein air soit garantie dans les approvisionnements du groupe.

"En tant que poids lourd de l'agroalimentaire, LDC porte une responsabilité majeure dans les conditions d'élevage des poulets et dans l'idée que s'en font les consommateurs. Or, ses publicités et sa communication mensongères maintiennent les Français dans l'ignorance des réelles conditions de vie de ces animaux : surpopulation, sélection génétique, enfermement à vie", dénonce Brigitte Gothière, cofondatrice de L214.

A noter qu’aujourd’hui plus de 100 entreprises en France, dont KFC, Subway, Domino’s Pizza ainsi que toutes les chaînes de supermarchés sont déjà signataires de l’ECC. "Aujourd’hui nous demandons au groupe LDC et à sa marque Le Gaulois de bannir les pratiques les plus cruelles pour ces animaux", poursuit la co-fondatrice du collectif.

La manifestation aura lieu simultanément dans 25 autres villes en France et mobilisera 300 militants.