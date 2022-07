ASVEL : Matthew Strazel rejoint Okobo à Monaco

Quelques heures seulement après avoir annoncé le départ de William Howard en Espagne, le club de basket villeurbannais a fait part du nouveau défi de Matthew Strazel.

Le jeune joueur de 19 ans s'est officiellement engagé avec Monaco, où il retrouvera Elie Okobo. Formé à l'ASVEL, le meneur a signé un contrat de trois ans avec la Roca Team.

"Je vais vers de nouveaux horizons en allant à Monaco. Je me fixe d'autres objectifs, essayer d'apporter tout ce que je peux donner sur le terrain. Et tout faire pour remporter le titre, cette fois avec la Roca Team. J'ai envie de continuer à engranger de l'expérience. Découvrir une nouvelle équipe avec de plus grosses ambitions en Euroleague, ça ne peut que me forger encore un peu plus", a réagi Matthew Strazel.

De son côté, l'ASVEL a adressé un dernier clin d'œil au jeune international : "C'était top de te voir débuter chez nous ! Le meilleur pour la suite".