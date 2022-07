"God is dead" : une librairie catholique taguée par des anarchistes à Lyon

Ce samedi, des tags insultants ont été découverts sur les murs d'une libraire religieuse située dans le 2e arrondissement de Lyon. "Ni dieux ni maîtres", "LGBTQI+ Forever" ou encore "God is dead, we killed him (Dieu est mort, nous l'avons tué, ndlr)" peut-on lire sur la devanture de la Boutique de l'Emmanuel rue Sainte-Hélène.

Ces attaques verbales sont accompagnées d'un "A cerclé", symbole international du mouvement anarchiste. Bien que rien ne puisse le confirmer, ces inscriptions sont donc probablement l'oeuvre de militants d'extrême gauche.

C'est en tout cas ce que dénonce Jean-Stéphane Chaillet dans un tweet. "Encore des tags insultants sur les murs de notre ville (...) assez de ces groupuscules d'activistes d'extrême-gauche qui pourrissent Lyon", écrit le 1er adjoint au maire du 2e arrondissement en charge de la Sécurité en apportant "tout son soutien à la communauté catholique et à la Boutique de l'Emmanuel".

En 2020, la Librairie Chretienne CLC, elle aussi située dans le 2e arrondissement de Lyon, avait fait l'objet d'une attaque similaire. Un dessin de Jesus accompagné d'un "= PD" avait été tagué.

https://twitter.com/JsChaillet