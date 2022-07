OL : le numéro 91 confirmé pour Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso récupère le 5

La boutique de l’Olympique Lyonnais a permis ce mardi de connaître enfin les numéros portés par les nouvelles recrues du club.

Alexandre Lacazette, qui aurait réclamé "son" numéro 10 actuellement porté par Lucas Paqueta, va finalement conserver le 91 qui l’a accompagné depuis le début de la préparation estivale. Pour cette nouvelle saison, les joueurs de Ligue 1 ont désormais le droit de prendre n’importe quel numéro jusqu’à 99. L’attaquant arrivé d’Arsenal en profite donc en choisissant son année de naissance, mais se console aussi astucieusement puisque 9+1=10…

Selon certaines sources, Corentin Tolisso aurait également milité en interne pour obtenir le numéro 8 qu’il avait avant de partir au Bayern Munich. Alors en attendant le probable départ d’Houssem Aouar, le milieu de terrain a hérité du 5. Il a toutefois précisé ce mercredi sur les réseaux sociaux que c'était "provisoire" et qu'il ne jouerait jamais avec.

Johann Lepenant jouera avec le n°24, tandis que Jérôme Boateng et Malo Gusto ont échangé leurs numéros et auront respectivement dans le dos le 17 et le 27.

Quid du numéro 69 ?