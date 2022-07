Manchester City : Lucas Paqueta (OL) à tout prix ?

Les paris sont lancés, Paqueta sera-t-il vendu cet été ? Tout porte à croire que oui car l’Olympique Lyonnais est favorable à un départ du Brésilien qui est lui-même d’accord pour partir. Mais le joueur ne veut pas aller n’importe où et l’OL ne compte pas le céder à n’importe quel prix, selon l’Equipe.

Jean-Michel Aulas, le président de l’OL, aurait confié vouloir battre le record de transfert avec Paqueta, actuellement détenu par Tanguy Ndombele vendu à 60 millions d’euros à Tottenham il y a trois ans.

Le meneur brésilien aurait pu rejoindre les Spurs l’hiver dernier mais l’offre à 40 millions d’euros avait été fermement repoussée par les dirigeants rhodaniens. L’Olympique Lyonnais a proposé une prolongation de contrat ainsi qu’une valorisation à leur numéro 10 sous contrat jusqu’en juin 2025. Cependant, le joueur a refusé de négocier une extension de son bail en pleine saison qui s’est terminée à la 8e place pour les Lyonnais et l’absence de qualification en Coupe d’Europe.

L’OL n’a pas reçu d’offres concrètes pour le milieu de terrain mais des contacts formels existent avec trois clubs de Premier League. Arsenal a publiquement fait part d’un intérêt mais Paqueta ne serait pas emballé à l’idée de rejoindre les Gunners.

Chelsea et Manchester United ont été démarché mais les pistes les plus probables sont aujourd’hui Tottenham et Manchester City. Les Citizens voient en Paqueta un possible remplaçant de Bernardo Silva qui envisage de quitter le club anglais pour Barcelone. Un départ de l’ancien Monégasque serait la seule condition de son recrutement.

En attendant, le joueur devrait commencer la saison de Ligue 1 avec le maillot lyonnais.