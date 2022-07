Inter Milan-OL : clôturer en beauté avant le retour de la Ligue 1 ?

Les blessures de Corentin Tolisso et de Maxence Caqueret n’ont pas aidé Peter Bosz, tandis que les claques reçues par des joueurs pas franchement concernés n’ont pas rassuré les supporters.

Ce samedi soir, c’est déjà la dernière rencontre amicale de l’OL. Et c’est face à l’Inter Milan, qui a franchement retrouvé de sa superbe depuis quelques temps, que les coéquipiers d’Alexandre Lacazette vont conclure leur travail visant à démarrer la saison de Ligue 1 de la meilleure des manières. La rencontre se disputera au Stadio Dino Manuzzi à Cesena.

Plus d’excuse donc, le coach néerlandais attend de son groupe une prestation accomplie, la montée en puissance doit atteindre son paroxysme. Le nouveau latéral gauche Nicolas Tagliafico, arrivé de l'Ajax Amsterdam, devrait disputer ses premières minutes sous le maillot blanc. Par contre, Corentin Tolisso n'est toujours pas disponible et n'aura joué aucun match cet été.

Autre problème : en face, l’Inter Milan peut aligner Romelu Lukaku, Lautaro Martinez, Milan Škriniar ou encore le gardien qui fut ciblé par Lyon, André Onana.

Si ça peut rassurer l’OL, les Italiens n’ont pas été flamboyants non plus cet été. Après une large victoire contre Lugano, ils ont fait match nul contre Monaco et ont perdu face à Lens.