Près de Lyon : 5 activités à faire pour s’occuper lors de ce mois d’août

Le club d’astronomie de Lyon Ampère, à l’occasion des Nuits des étoiles, propose de venir passer la soirée à contempler les étoiles. Le thème de cette année est l’exploration. De 17 à 20h, vous pourrez participer à des ateliers, animations et observations du soleil. Par la suite, jusqu’à minuit, une conférence sur le thème de l’astronomie et l’observation du ciel au télescope.

Rendez-vous ce samedi 6 août et dimanche 7 août au parc François Mitterrand à Vaulx-en-Velin. Pour réserver : 09 51 18 77 18.

Une visite guidée est proposée pour découvrir ou redécouvrir l’architecture lyonnaise. Vous vous baladerez du Vieux-Lyon jusqu'à la Place des Terreaux entre l’époque de la Renaissance et du XXe siècle. L’objectif : en apprendre davantage sur les quartiers qui ont été marqués par les transformations technologiques et sociale.Les dates de visite : mardi 2 août à 14h, mercredi 3 août à 16h30, vendredi 5 août à midi, dimanche 7 août à 14h. Rendez-vous à la Place du Change, comptez 13 euros pour la sortie.

Pour réserver : 04.72.77.69.69.

Vous pouvez vous immerger dans la médecine des années 50 et ainsi découvrir leur méthode à cette époque. Dans la première partie de l’exposition de Robert Doisneau, le célèbre photographe suit le quotidien d’un médecin dans le département de la Creuse. La seconde partie offre un aperçu sur les soins dans le milieu hospitalier parisien des années 50, notamment dans les blocs opératoires.

Ouvert tous les jour de la semaine de 10h à 12h30 et de 14h à 18h au musée Claude-Bernard.

Pour réserver : 04.74.67.51.44