Près de Lyon : appel à témoins pour retrouver un ado qui n’est pas rentré de la piscine

Ce mercredi, la DDSP lance un appel à témoins pour retrouver Adem Jessim. Ce jeune habitant de Vénissieux, âgé de 12 ans, n’a pas regagné le domicile familial lundi après-midi après s’être rendu à la piscine.

Mesurant 1m40, de corpulence normale et les cheveux noirs et courts, l'adolescent portait un short bleu avec bande rouge et noire de marque Lacoste, ainsi qu’un T-shirt bleu avec des bandes blanches, également de parquet Lacoste.

Toute personne ayant des informations sur sa disparition ou pensant avoir aperçu Adem Jessim depuis lundi peut contacter les enquêteurs vénissians au 04 72 50 04 76 ou au 04 72 90 82 45.