Près de Lyon : l'adolescent qui n'était pas rentré de la piscine a été retrouvé

Adem Jessim a été retrouvé ce jeudi selon la police nationale du Rhône.

Ce mercredi, la DDSP a lancé un appel à témoins pour retrouver Adem Jessim. Ce jeune habitant de Vénissieux, âgé de 12 ans, n’avait pas regagné le domicile familial lundi après-midi après s’être rendu à la piscine.

Mesurant 1m40, de corpulence normale et les cheveux noirs et courts, l'adolescent portait un short bleu avec bande rouge et noire de marque Lacoste, ainsi qu’un T-shirt bleu avec des bandes blanches, également de parquet Lacoste.