Près de Lyon : il s’interpose dans une altercation d’ivrognes, on tire sur sa maison

C’est alors qu’elle remarque d’importants dégâts dans la cuisine. Les gendarmes sont formels, on a tiré à la carabine sur leur maison de Villié-Morgon et les balles ont détruit une partie des volets, la fenêtre de la cuisine et ont abimé le réfrigérateur.

L’enquête est allée vite puisque l’homme qui vivait là avec sa compagne a indiqué aux militaires avoir eu une altercation quelques heures plus tôt. Au bar voisin, il s’était interposé alors qu’un individu ivre, accompagné d'amis, se montrait menaçant face au refus de la patronne de le servir.

Or, il se trouve que les deux hommes se connaissent bien et ont un long historique de querelles. Selon le Patriote Beaujolais, ils se seraient mutuellement menacés par le passé, parfois avec des armes comme un couteau ou même un nunchaku.

Interpellé, le tireur présumé a été jugé à Villefranche-sur-Saône il y a quelques jours. Et son casier judiciaire bien rempli n’a pas joué en sa faveur. D’autant que le 10 juin dernier, il écopait déjà d’un an de prison dont six mois ferme à effectuer sous bracelet électronique pour avoir tiré sur la voiture de son beau-père ! Un fou de la gâchette en somme.

Deux ans de prison dont un avec sursis ont été requis par l’avocat général. Les juges ont finalement condamné ce jeune habitant du Beaujolais âgé de 25 ans à 18 mois de prison dont 6 avec sursis. Trois mois ferme ont également été rajoutés, puisque son sursis précédent a été révoqué.