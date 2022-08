Près de Lyon : de la drogue a été catapultée en prison par trois hommes

Les faits se sont déroulés aux abords de la prison de Villefranche-sur-Saône le 12 août dernier. C’est grâce aux images de la vidéosurveillance que leur manœuvre a été retracé. C’est une voiture, conduite par une femme selon nos confrères du Progrès, qui a déposé quatre hommes lyonnais à côté du centre pénitentiaire.

L’un d’eux avait en sa possession une grande perche servant de catapulte. L’un de ses acolytes avait lancé des paquets qui contenaient, au total, 150 g de cannabis, deux téléphones, de l’alcool et un sachet d’herbe. Un troisième homme était montré au téléphone avec, selon les enquêteurs, un des prisonniers. Un mineur, qui filmait la scène avec un téléphone, n’a pas été quant à lui poursuivi.

La police municipale, qui s’est déplacée rapidement sur les lieux, a pu faire barrage à la voiture qui essayait de s’enfuir alors que la police nationale arrivait pour procéder à l’interpellation. Malgré les preuves filmées avec la vidéosurveillance, les trois hommes ont nié les faits.

Avec leur passé judiciaire, la représentante du Parquet requiert 9 à 6 mois de prison pour deux prévenus et 6 mois avec sursis pour le troisième et la conductrice. Les avocats des trois hommes demandent la relaxe de leur client. Pour eux, l’enquête a été faite trop rapidement et que les preuves sont insuffisantes.