Lyon : un stock de drogues découvert à Gerland, un homme écroué

Ce mardi 24 septembre, une intervention policière a permis de mettre au jour un important stock de stupéfiants dans un appartement du quartier de Gerland, dans le 7e arrondissement de Lyon. À la suite d’une enquête entamée au début du mois, les forces de l’ordre ont interpellé un homme de 38 ans. Ce dernier, déjà connu de la justice, procédait à une vente de stupéfiants au pied de l’immeuble.

L’arrestation du suspect et de son client a rapidement conduit les enquêteurs à perquisitionner l’appartement, où ils ont mis la main sur une véritable réserve de drogues : 2 kg de cocaïne, près d’un kilo de MDMA, plus de 400 g de 3MMC (drogue de synthèse), 422 cachets d’ecstasy, 744 buvards de LSD, ainsi que de la kétamine et des quantités significatives de cannabis (plus d'1,5 kg).

Lors de sa garde à vue, le trentenaire a choisi de faire usage de son droit au silence, rapporte Le Progrès. Déféré devant le parquet jeudi, il a été placé en détention provisoire, en attendant sa comparution pour trafic de stupéfiants. Son client, quant à lui, a été relâché sous le coup d’une ordonnance pénale délictuelle.