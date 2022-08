Lyon : le compte Instagram de la mairie du 3e partage un post sur les Jeunes écologistes, l'opposition s'insurge

Sur les réseaux sociaux, certains se sont parfois emmêlés les pinceaux avec des comptes officiels, comme celui de la mairie du 9e arrondissement.

C'est au tour de la personne en charge des réseaux sociaux de la mairie du 3e arrondissement de Lyon de faire polémique. Si les élus disent évidemment ce qu'ils veulent dans leurs tweets et messages publiés, le compte de l'institution se doit d'être apolitique puisqu'il représente une collectivité et non un parti.

Or, sur Instagram, mairie3lyon a publié deux photos de la maire Véronique Dubois-Bertrand au camp d'été des Jeunes écologistes. L'édile était présente "pour partager son expérience d'engagement politique et militant". Et la mairie du 3e de terminer par un "merci aux Jeunes écologistes pour leurs questions, et pour ce temps de dialogue si important".

Presque passée inaperçue, la publication a été débusquée par Allan Bouamrane, référent des Jeunes avec Macron du Rhône. "Il semblerait que les écologistes de Lyon confondent une nouvelle fois les comptes institutionnels et leurs comptes militants. Le compte Instagram d’une mairie n’est pas là pour faire la promotion d’une réunion d’EELV", a-t-il dénoncé.