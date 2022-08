Métropole de Lyon : un appel à projets autour du sport, de la santé et du handicap

Ouvert lundi, cet appel à projet, Sport-Santé Activ' Ton Sport se clôturera le 25 septembre.

"L’objectif est de promouvoir, d’impulser et de valoriser les offres d’activité physique et sportive, à destination de publics jeunes aujourd’hui éloignés de la pratique sportive", indique la Métropole de Lyon.

"La pandémie de COVID-19 a conduit à une baisse très sensible de la pratique sportive, mettant à rude épreuve la santé de la population. La Métropole de Lyon a décidé de favoriser l’accompagnement à la reprise d’une activité sportive, notamment pour les personnes les plus éloignées de la pratique. Le développement du sport-santé et de l’activité physique adaptée sur le territoire métropolitain repose essentiellement sur la participation et l’engagement des acteurs associatifs et institutionnels", a notamment expliqué le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard.

L’enjeu de cet appel à projets est de proposer des activités sportives adaptées à un public jeune en situation de handicap moteur ou mental, à des jeunes souffrant de maladies chroniques (obésité, diabète), ou à des jeunes patients en parcours de soin en milieu hospitalier. Les demandes de subventions se feront sur la plateforme : subventions@grandlyon.com

Les résultats seront communiqués dans les 15 jours suivant la décision du Conseil métropolitain du 12 décembre 2022. Les projets retenus se dérouleront de janvier à septembre 2023.