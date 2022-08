OL : Lucas Paqueta à West Ham pour plus de 60 millions d’euros (officiel)

Ce lundi soir, l’Olympique Lyonnais a officialisé le départ de Lucas Paqueta pour West Ham. Le club anglais va débourser 61,630 millions d’euros, dont 18,680 millions de bonus étalés sur les cinq années de contrat acceptés par le Brésilien. L’OL a également ajouté une clause d’intéressement de 10% sur une éventuelle plus-value d’une revente du joueur.

A noter d’ailleurs qu’il faudra verser 15% de la plus-value réalisée par Lyon à l’AC Milan, ancienne équipe de Lucas Paqueta.

Arrivé en 2020 pour 20 millions d’euros, Lucas Paqueta a soufflé le (très) chaud et le (très) froid. Ses plus beaux mois sont assurément les premiers de la saison 2021-2022 où il était considéré comme le meilleur joueur de Ligue 1. L’hiver qui a suivi, avec les départs successifs de Juninho et de son ami Bruno Guimaraes a été une bascule, le milieu de terrain n’a plus jamais été décisif.

"L’OL tient enfin à remercier Lucas Paquetá pour son investissement et son professionnalisme depuis son arrivée au club il y a deux ans. L’ensemble de l’Olympique Lyonnais lui souhaite, ainsi qu’à sa famille, une très belle réussite en Premier League avec West Ham", indique le club dans un communiqué de presse.

Il s'agit de la deuxième plus grosse vente de l'OL, après les 62 millions d'euros versés par Tottenham en 2019 pour Tanguy Ndombélé.

Et maintenant ? Alexandre Lacazette va pouvoir récupérer le numéro 10. Et Peter Bosz ne devrait pas réclamer de nouveau joueur pour remplacer Lucas Paqueta. Jeff Reine-Adélaïde et Romain Faivre seront probablement testés pour remplir ce rôle de maestro de l’attaque lyonnaise, qui a été très brouillonne dimanche à Reims.