OL : Lacazette sur le podium des meilleurs buteurs de l’OL !

Son but en fin de première mi-temps (38è) lui permet d’atteindre 132 unités et d’égaler Serge Chiesa au classement des meilleurs buteurs lyonnais. Et il ne devrait pas tarder à monter une marche plus haute puisque le deuxième de ce classement n’est autre que Bernard Lacombe, avec 149 buts, soit 17 de plus que le Général Lacazette.

Celui qui est de retour depuis cet été dans le Rhône, après 5 ans passés dans la capitale anglaise à Arsenal, devra néanmoins patienter plus longtemps s’il veut devenir numéro 1. Avec 222 buts, c’est Fleury Di Nallo qui reste largement devant. Le numéro 10 de l’OL pourra essayer d’augmenter son compteur dès mercredi 7 septembre, au stade du Moustoir contre Lorient, match en retard de la deuxième journée de Ligue 1.