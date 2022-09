OL : deux nouvelles défaites et adieu Peter Bosz ?

L'entraîneur néerlandais de l'OL, qui n'arrive toujours pas à imposer sa vision du jeu à ses joueurs, devra être sur le podium de la Ligue 1 après la réception de Nice mi-novembre selon l'Equipe. C'est l'objectif qui paraissait évident cet été mais qui l'est de moins en moins en septembre.

Mais nos confrères croient savoir que la sanction pourrait tomber bien plus tôt. Si l'Olympique Lyonnais venait à perdre dimanche contre Paris, puis à Lens le 2 octobre, ce qui placerait l'équipe à quatre défaites consécutives, Peter Bosz serait viré sans état d'âme.

A noter que Jean-Michel Aulas aurait convoqué Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso pour faire un point avec eux. Les deux cadors du vestiaire ont expliqué faire des réunions fréquentes avec le coach et qu'ils l'apprécient, notamment pour son ouverture au débat et au changement.