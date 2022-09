OL-PSG : "Avoir un état d'esprit de guerrier"

Face au rouleau compresseur parisien, les Lyonnais devront oublier leur frustration et "continuer à avancer", comme l'a souligné Corentin Tolisso en conférence de presse d'avant-match. "On a connu deux défaites mais c'était deux défaites différentes. C'était mieux dans le jeu face à Monaco, même si c'est toujours dur de perdre. On avait vraiment bien commencé le championnat. On a bien préparé le match contre Paris et on doit ressortir avec une victoire".

Pour glaner les trois points face au champion en titre, Peter Bosz compte sur ces leaders : "Ils devront montrer aux autres qu'ils n'ont pas peur du PSG. Ils doivent montrer comment on peut gagner le match".

Car l'entraineur néerlandais voit en cette confrontation une "superbe opportunité" : "Tout le monde sait que le PSG joue très bien, a une super équipe. C’est un challenge énorme pour nous. On avait montré la saison passée qu’on pouvait bien jouer contre eux".

Et Corentin Tolisso de confirmer : "On doit y croire. Si on travaille très dur, on peut le faire. C'est déjà arrivé. En tout cas, moi j’y crois. Il faut qu’on soit agressif, intelligent tactiquement. On doit bien jouer les coups, jouer ensemble, avoir un état d’esprit de guerrier. La détermination est multipliée par 1000".

Mais pas question d'ajouter de la pression sur les épaules du groupe : "Ce n’est pas le match le plus important de la saison, on ne peut pas dire ça. L’OL doit être sur le podium en fin de saison, je suis d’accord avec ça. Mais cela ne rajoute pas de pression. Dans un grand club, la pression est là et les objectifs sont importants", a assuré Peter Bosz, alors qu'une nouvelle défaite pourrait mettre le coach dans une position délicate.

Viendra alors la trêve internationale. Une victoire ce dimanche soir permettrait aux Gones de travailler sereinement avant un déplacement périlleux à Lens. Déplacement, qui, en cas de défaite, pourrait déjà s'avérer décisif dans le choix de Jean-Michel Aulas de maintenir ou non son entraineur.