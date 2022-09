Des ONG saisissent la justice contre la chasse aux blaireaux en Auvergne-Rhône-Alpes

Animal Cross, ASPAS, AVES France, FNE AURA, LPO AURA et One Voice viennent de déposer huit recours pour empêcher l'ouverture au printemps prochain de cette pratique de chasse "moyenâgeuse" qui "consiste à envoyer des chiens dans les terriers de blaireaux pour les acculer, à creuser la terre à l'aide de pelles, de pioches et de barres à mine, souvent pendant des heures, puis à extirper les animaux terrorisés de leur abri à l'aide de grandes pinces pour ensuite les abattre par arme à feu ou arme blanche".

Dans le Rhône, mais aussi l'Ain, l'Allier, le Cantal, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme et la Savoie, les préfectures autorisent les chasseurs à pratiquer le déterrage.

"Il est grand temps d'abolir cette pratique d'un autre temps que décidement rien ne justifie si ce n'est le loisir de quelques-uns qui se délectent de faire souffrir inutilement des animaux sans défense", indiquent les ONG.

"Cette mobilisation de longue haleine commence à payer : de plus en plus de juridictions annulent ces périodes complémentaires de chasse aux blaireaux, au point que des préfets renoncent tout simplement à les autoriser, comme en Ardèche ou en Isère en 2022. Nul doute que les juges nouvellement saisis feront eux aussi respecter le droit des blaireautins et annuleront les arrêtés contestés", concluent-elles.