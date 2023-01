"Il ne faut pas penser que tout le territoire est chassé en permanence" : les chasseurs du Rhône plutôt satisfaits du plan du gouvernement

"L’objectif auquel je crois profondément est celui de tendre vers le zéro accident." Voilà la position affichée du gouvernement avec ces nouvelles mesures de réglementation. Mais sont-elles réellement suffisantes ?

L’interdiction de la chasse le dimanche écarté

Si un sondage de l’IFOP montrait que 8 français sur 10 étaient favorables à la mise en place d’une journée sans chasse, cette option n’a pas été retenue par l’exécutif. Une bonne chose selon Antoine Herrman, directeur de la Fédération départementale des Chasseurs du Rhône et de la Métropole de Lyon.

"Ce qui est important de rappeler c’est que la chasse n’est pas toute l’année et qu’elle se déroule sur des emprises spatiales très réduites. Il ne faut pas penser que tout le territoire est chassé en permanence", nous explique-t-il.

"Concernant ce plan chasse, ce sont toujours des mesures en plus pour les chasseurs, avec de nombreuses mesures qui vont dans le sens de l’évolution et de pair avec la volonté des chasseurs de mieux partager l’espace", ajoute le chasseur.

Une meilleure signalisation pour les usagers de la nature

Pour mieux informer les promeneurs et autres usagers de la nature, une plateforme numérique sera mise en place à l'automne prochain, pour identifier les zones et les horaires non chassés. Les organisateurs de chasse collective auront l'obligation de s'y déclarer. : "C’est plutôt une amélioration qui s’inscrit dans l’air du temps avec les nouvelles technologies. C’est comme tout il y a quelques freins notamment à cause des zones blanches, mais ce genre de mesures s’inscrivent dans une démarche de progrès qui permettra d’informer et de rassurer les autres utilisateurs de la nature", déclare Antoine Herrman.

En mairie, les jours chassés devront aussi être affichés dès septembre prochain.

Plus de formations autour de la sécurité

Le gouvernement veut aussi aller vers plus de formations liées à la sécurité. Désormais, les fédérations de chasseurs devront rappeler les règles de manipulation des armes. Avec pour objectif de former un chasseur sur deux, formé d'ici à 2025, tous les chasseurs d'ici 2029.

Pour les battues, les organisateurs devront également suivre une formation obligatoire "rappelant notamment, les règles de sécurité et les enjeux de communication avec les riverains", précise le ministère.

Toujours sur le plan sécuritaire, le gouvernement va mettre en place un cadre pour tout le territoire à compter de la saison 2023-2024. Ce cadre devrait comporter notamment le "respect de l’angle de tir des 30 degrés, la généralisation des gilets fluos, interdiction des tirs non-fichants, le rappel avant battue des règles de sécurité".

Une interdiction de chasse sous l’emprise d’alcool et de stupéfiant

Voilà une mesure qui fait l’unanimité. Une contravention sera créée dès le début d’année pour sanctionner la chasse alcoolisée ou sous l’emprise de stupéfiant. Toutefois aucun chiffre n’a été donné, "sanctionner l'acte de chasse sous l'emprise excessive de l'alcool". Voilà les termes employés par le gouvernement. Après la mise en place de cette contravention, la création d’un délit par voie législative devrait suivre.

C.R.