Lyon : une action pour dénoncer les conditions de vie des chiens de chasse ce dimanche

A Lyon, plusieurs manifestants sont attendus place Saint-Jean, dans le 5e arrondissement, à 15h pour dénoncer le traitement des chiens de chasse. "La vie des chiens de chasse est une vie asservie, d'outil, d'accessoire", dénonce le collectif dans un communiqué.

"Une fois les fusils remisés, les chiens épuisés, souvent blessés, sont enfermés dans des fourgonnettes grillagées", poursuit-il. Selon les militants, ces animaux sont souvent malnutris et battus par leurs propriétaires s'ils n'obéissent pas.

enfin, ils dénoncent le manque de protection de ces chiens aux yeux de la loi : "ils ne bénéficient dans les faits pas des mêmes protections que les autres chiens". Pour accompagner l'action coordonnée, One Voice a mis en ligne une pétition et "des images d'enquête en infiltration au plus près des chiens".