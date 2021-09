Ouverture de la chasse dans le Rhône ce dimanche

Les 10 000 chasseurs du département du Rhône vont pouvoir reprendre leur activité dès 8h ce dimanche matin.

Comme l'année dernière, le lièvre et le pigeon ramier seront très nombreux selon la Fédération Départementale des Chasseurs du Rhône et de la Métropole de Lyon, tout comme la perdrix rouge et le faisan. Du côté des grands gibiers, les populations de sangliers sont également en forte augmentation.

La saison 2021/2022 prendra fin le soir du 28 février.