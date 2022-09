Ouverture de la chasse dans le Rhône ce dimanche

Ce dimanche, les 9000 chasseurs déclarés du département du Rhône vont pouvoir débuter une nouvelle saison. Dans un communiqué, la Fédération Départementale des Chasseurs indique que la sécheresse de l’été "impactera probablement la faune sauvage, ses mœurs et ses habitats".

Les chasseurs précisent aussi que les lièvres et pigeons ramiers "seront probablement les gibiers les plus abondants dans le département et la Métropole cette année, comme depuis plusieurs saisons". Concernant le grand gibier, la Fédération considère que le nombre de chevreuils et sangliers "est stable, sauf dans les zones urbaines et péri-urbaines".

La saison 2022/2023 prendra fin le soir du 28 février 2023. Durant cette période, promeneurs et chasseurs devront redoubler de vigilance dans les zones concernées. Si les accidents de chasse ont été divisé pratiquement par 3 depuis une vingtaine d'années (232 accidents en 1999 contre 83 en 2021), plusieurs morts sont à déplorer chaque saison.

Les promeneurs sont invités à emmener avec eux un sifflet pour se signaler. Mais aussi à éviter de sortir des sentiers battus.

Quant aux chasseurs, ils ne doivent pas tirer dans la direction d'un gibier dissimulé, jamais balayer l'horizon avec leur arme. Et enfin, ils doivent respecter un angle de 30° par rapport aux personnes qui les accompagnent. Dans le Rhône et la Métropole, 2931chasseurs ont été formés à la formation "responsable de battue et traqueurs armés" depuis 1998, et déjà 540 ont suivi la formation décennale obligatoire depuis le 1er janvier dernier.