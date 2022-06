Près de Lyon : les miradors des chasseurs du Rhône de nouveau vandalisés

Cette semaine, la Fédération départementale des chasseurs du Rhône et de la Métropole de Lyon a une nouvelle fois constaté la mise à sac de plusieurs postes de tirs surélevés sur le territoire qu'elle administre.

Ces miradors vandalisés se situent principalement dans les Monts de Lyonnais et dans le Pays des Pierres Dorées, aux portes du Beaujolais. Après une accalmie de quelques mois, notamment grâce à la mobilisation des gendarmes, les destructions se font à nouveau de plus en plus nombreuses depuis l'arrivée des beaux jours.

"Ces aménagements sont d'autant plus utiles que les populations de grands gibiers et notamment de sangliers sont en plein essor dans les territoires périurbains (...) leur régulation et la prévention des dégâts qu'ils commettent sont une véritable mission de service public confiée aux chasseurs", témoigne la Fédération.

Philippe Meunier, vice-président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, s'est rendu sur les lieux d'un de ces actes de vandalisme. "La Région utilisera toutes les voies de recours juridiques possibles pour que ces délinquants soient condamnés à payer toutes les destructions. Nous financerons les postes de tir détruits en apportant aux sociétés de chasse l'aide financière nécessaire : chaque poste de tir détruit sera ainsi remplacé", promet le représentant de la collectivité.

En attendant, la Fédération et la Région encouragent les chasseresses victimes à porter plainte.