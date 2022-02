Laurent Wauquiez et Etienne Blanc signent une tribune pro-chasse qui tacle la "mouvance verte"

Le Figaro l’a publié ces derniers jours. La tribune baptisée "Animalistes et écologistes extrémistes ne menacent pas que la chasse, tant s’en faut !" est autant une ode à la chasse qu’un tacle adressé à ceux qui feraient preuve "d’un véritable acharnement" et d’une "hargne" pour procéder au "démantèlement de pratiques culturelles ancestrales". En deux mots, la "mouvance verte".

"Que notre rapport à l’animal soit perfectible, et que la biodiversité subisse une forme d’érosion qu’il conviendrait d’identifier et d’enrayer – personne ne le conteste. Cependant, leur objectif est tout autre : ils rêvent d’une mise sous cloche de la nature et d’une mise aux fers de l’humanité. Au vrai, nous nous trouvons à un tournant civilisationnel qui, sous couvert d’appliquer partout le fameux principe d’inclusion, ouvre en réalité la porte à une multitude d’exclusions : que vaut telle pratique culturelle ancestrale locale, face au rouleau compresseur d’une éthique sans racine ? Comment le fait de capturer tel gibier par l’acte de chasse ou simplement d’utiliser l’animal serait-il justifiable, dans un univers moral qui s’impose le végétarisme voire le véganisme comme fin ultime ? Comment la moindre intervention de l’homme sur les espaces naturels serait-elle dorénavant légitime, quand on répète à l’envi que ledit homme est essentiellement destructeur, et que la nature, au fond, se débrouille bien mieux toute seule ?

Nous perdons le sens de la mesure – celui qui nous permet encore de faire la différence entre l’élevage industriel et l’élevage traditionnel, entre la chasse et le braconnage, entre l’agriculture intensive et l’agriculture raisonnée, entre l’amour de la nature et son idéalisation, entre ce qui est intolérable et ce qui doit être accepté. Nous cédons aux animalistes toutes les questions relatives aux animaux, aux chantres de l’urgence climatique toutes les questions relatives au climat, comme on cèderait à un élève de six ans les rênes du ministère de l’Éducation nationale", écrivent les signataires, réunis autour de Jean Lassalle ou François-Xavier Bellamy.

Parmi eux également, trois élus rhodaniens. A commencer par le sénateur LR Etienne Blanc, qui pratique depuis longtemps la chasse. Mais aussi Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, accusé par son opposition d’avoir arrosé les associations de chasse avec des subventions de la collectivité. Et enfin Nathalie Serre, députée.

A noter la présence de Gerbert Rambaud, avocat lyonnais et vice-président de Debout la France, le parti de Nicolas Dupont-Aignan.