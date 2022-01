Lyon : ce que prépare le maire Grégory Doucet (EELV) pour 2022

Grégory Doucet et ses équipes vont ainsi pouvoir poursuivre, voire accélérer, leur politique écologique et social. De nombreux changements attendent les Lyonnais, en voici une liste non exhaustive.

Transports et mobilité

Même si c’est la Métropole de Lyon qui détient la majorité des leviers d’actions sur la thématique des transports et de la mobilité, la Ville possède toujours quelques prérogatives. Ainsi, toutes les rues de Lyon seront limitées à 30 km/h à partir du 30 mars 2022 pour les automobilistes. Quelques exceptions devraient être précisées ces prochains mois.

Conjointement avec la Métropole, la mairie va également pouvoir inaugurer la première Voie Lyonnaise (L1) réservée aux cyclistes entre les ponts Wilson et Lafayette sur les quais du Rhône, soit sur une distance de 3,5 km.

Enfin, un nouveau service de logistique fluviale durable devrait voir le jour sur le Rhône. Des bateaux transporteront des marchandises depuis le port Edouard-Herriot pour rejoindre le quai au niveau du Pont Morand. Des vélos à assistance électrique effectueront les derniers kilomètres pour assurer une distribution aux commerçants et habitants de la Presqu’Île.

Santé et alimentation

Même si aucune date n’a été dévoilée, Lyon devrait accueillir un sommet réunissant tous les ministres de la Santé de l’Union Européenne. En février, une autre réunion majeure aura lieu. Les maires de plusieurs grandes villes européennes pourront échanger à Lyon autour de cette thématique.

D’autre part, la Ville de Lyon devrait mettre en oeuvre un certain nombre de mesures concernant l’alimentation de ses administrés. Ainsi, dès janvier, les cantines scolaires seront fournies par un nouveau prestataire choisi pour ses plats d’origine locale. La part du "bio" devrait atteindre les 50% d’ici la fin de l’année.

Dans les cantines toujours, les familles auront désormais le choix entre un menu contenant des protéines animales et un autre végétarien.

Par ailleurs, la Ville va créer deux nouveaux "quartiers fertiles" à Mermoz et la Duchère. Ces sites seront faits pour transformer et distribuer des produits alimentaires aux habitants. Un local servira de groupement d’achats et de cuisine solidaire.

Transition énergétique, environnement et nature en ville

Dès ce dimanche 1er janvier, près de 40 bâtiments municipaux consommeront au moins 25% de biogaz issu d’une production française. Cette nouvelle norme a pour but de "viser la neutralité énergétique des bâtiments municipaux".

Aussi, la Ville de Lyon a prévu de lancer un 3e Plan Lumière en 2022. Plusieurs concertations avec habitants, commerçants et professionnels seront menées pour trouver un consensus autour de la pollution lumineuse et de l’efficience énergétique tout en maintenant d’illuminer efficacement la beauté architecturale lyonnaise.

Après avoir pris des mesures pour limiter l’impact climatique de la ville, Grégory Doucet souhaite rapprocher les Lyonnais de la nature. C’est pourquoi en juillet aura lieu la première "Fête de l’eau" qui mettra le Rhône et la Saône à l’honneur.

La municipalité devrait aussi révéler aux Lyonnais les orientations retenues pour la création d’un "parc des Balmes" sur les hauteurs de la colline de Fourvière. Un peu plus bas, c’est le jardin du Rosaire qui sera rénové.

Service public

Comme annoncé en décembre, la Ville de Lyon va mettre en oeuvre son plan à 7 millions d’euros pour la revalorisation des salaires des agents municipaux. Les agents de la catégorie C auront le droit à une augmentation de 600 euros bruts/an en moyenne. Les agents des filières dites "féminisées" (qui emploient une forte proportion de femme) vont eux aussi être augmentés de 150 à 250 euros bruts/mois.

Les policiers municipaux vont toucher 1400 euros brut de plus par an et les auxiliaires de puériculture de 1000 euros bruts/an. Enfin, la Ville va créer 50 nouveaux poste en un an.