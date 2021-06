Don d'un véhicule polluant de la Ville de Lyon à Ouagadougou : Grégory Doucet accusé de "polluer chez les autres"

Car ce jeudi Grégory Doucet et son adjoint Sylvain Godinot annonçaient le remplacement de 166 véhicules municipaux jugés "polluants". Pour l'heure, la municipalité a vendu six de ces véhicules et en fait don d'un à la Ville de Ouagadougou au Burkina Faso. Et c'est là que se trouve le problème pour Pierre Oliver, maire du 2e arrondissement de Lyon et Béatrice de Montille, conseillère municipale. "Ne polluons plus ici, mais polluons chez les autres", se sont indignés les deux élus LR.

Selon eux, l'exécutif vert s'est "gargarisé" de sa politique de renouvellement du parc auto, tout en préférant "délocaliser" la pollution en Afrique et en dehors de la future Zone à Faibles Emissions (ZFE) du territoire de la Métropole de Lyon.

Un constat bien "triste" pour les deux élus LR, qui auraient préféré la mise à la casse des anciens véhicules. À noter que les six véhicules vendus (un tracteur, deux minibus et trois camionnettes) ont rapporté 44 000 euros à la Ville de Lyon.