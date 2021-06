La Ville de Lyon débloque 15 millions d'euros pour remplacer 166 véhicules municipaux polluants

Une visite "dans les coulisses de la Ville, là où tout se prépare et rien ne se voit" pour annoncer le déblocage de 15 millions d'euros afin de remplacer 166 véhicules utilitaires polluants à l'horizon 2026. Pour le maire, il s'agit "d'agir de manière très concrète" dans la lutte contre le réchauffement climatique.

En s'appuyant sur la vague de chaleur que connait la capitale des Gaules depuis quelques jours, Grégory Doucet a rappelé que "Lyon est une des villes les plus exposées" aux pics de pollution. Alors la municipalité doit prendre sa part, surtout pour "donner l'exemple" dans le cadre de l'instauration de la zone à faibles émissions (ZFE) sur le territoire de la Métropole de Lyon.

Concrètement, ce sont 21 nouveaux "camions outils" roulants au gaz naturel de ville (GNV) qui ont été déployés depuis le début de l'année. Ces derniers servent en général à assurer l'entretien des équipements et jardins publics. Un renouvellement tout aussi écologique qu'économique : avec un plein à 25 euros, un camion de la sorte est capable de parcourir 300 km. Seul problème, ils sont 30% moins fiables et nécessitent un peu plus d'entretien.

Si pour certains usages le moteur thermique est encore nécessaire, la Ville de Lyon ne renie pas l'électrique et le vélo. Elle a récemment fait l'acquisition de 41 vélos assistés et d'une trentaine de cycles classiques pour ses agents et la police municipale. Deux vélos cargos viennent s'ajouter à ce total, notamment pour remplacer les Renault Kangoo les plus vieux.

Dix millions d'euros de ce budget de 15 millions ont été votés dans le plan pluriannuel d'investissement. Les cinq autres restants ont été débloqués dès l'été 2020.

Ce renouvellement du parc auto sera complété à la rentrée par des annonces concernant la rénovation énergétique des bâtiments publics de la Ville de Lyon.

L.M.