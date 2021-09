Lyon ville 30km/h : Grégory Doucet l'appliquera au printemps 2022

Ce mardi midi, Grégory Doucet a annoncé que Lyon passerait en ville 30km/h au printemps prochain.

Sur le plateau de France 3 Rhône-Alpes, le maire écologiste a rappelé que "l'essentiel des voiries, la totalité ou presque, sera à 30km/h, sauf certains axes très circulants qui resteront à 50". Il reste à la Ville de Lyon de préciser ces itinéraires qui ne seront pas concernés par la mesure, les quais du Rhône en seront probablement exclus.

"Pourquoi est-ce qu'on le fait ? Pour apaiser la ville, et notamment pour réduire l'accidentologie, a poursuivi Grégory Doucet. Dans les grandes capitales européennes comme Bruxelles ou en Espagne et aux Pays-Bas, qui sont déjà passés en ville 30, qu'est-ce qu'on voit ? 40% d'accidents de la route en moins en ville".

Il reste désormais six bons mois à la mairie et à la Métropole pour organiser ce passage en ville 30. Cela implique l'installation de panneaux, un nouveau marquage au sol, mais aussi et surtout le chantier le plus lourd : passer toutes les voiries concernées en double sens cyclable. Car comme l'indique l’article R110-2 du code de la route, "dans cette zone, la vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes et les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police".

Reste à connaître ensuite le dispositif privilégié pour faire respecter cette nouvelle limitation de vitesse. A Oullins par exemple, qui était passé en ville 30 en juillet 2019, les automobilistes ne la respectent pas vraiment, sans crainte de représailles.