Fusillade mortelle à Vénissieux : la police a-t-elle reçu l'ordre de laisser filer le tireur présumé en fuite ?

Dans la nuit de mercredi à jeudi, un homme âgé de 43 ans a été tué par balles dans le quartier des Minguettes, à Vénissieux. La victime aurait notamment reçu un projectile en pleine tête, son décès avait été finalement prononcé à l'hôpital. Après les détonations, des policiers ont immédiatement été envoyés dans le secteur du meurtre commis en pleine rue. Mais peu après les coups de feu, le conducteur d’une Renault, signalée volée, a été repéré sur le périphérique de l'autre côté de l'agglomération, cette fois à hauteur de TEO.

Une course-poursuite s’est engagée. Mais comme souvent quand un chauffard prend trop de risques, la salle de commandement de la DDSP du Rhône aurait demandé aux effectifs de police derrière le conducteur de laisser tomber la "chasse".

Selon nos informations, environ une heure plus tard, les forces de l’ordre se sont rendues compte que le véhicule suspect qui avait pris le large était le même que celui du ou des tireurs présumés. Le lien entre les deux affaires n’était évidemment pas encore établi quand il a été ordonné aux fonctionnaires de laisser filer le suspect, souffle une source proche du dossier.

La voiture folle aurait fini par défoncer les portiques d'une gare de péage du périphérique pour filer vers le 9e arrondissement de Lyon. Mais dernier rebondissement, quand le conducteur a fini par avoir un accident, d'après une information de CNEWS et également évoquée par nos sources. Le conducteur, et suspect dans l'affaire du meurtre, a en tout cas réussi à se volatiliser et reste activement recherché.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Lyon pour "homicide aggravé". Les investigations sont menées par la police judiciaire.

