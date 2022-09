"Tu te mets combien ?", le jeu de société né à Lyon, revient avec de nouvelles questions encore plus décalées

"La blague a pris une ampleur qu’on ne pensait pas nous-mêmes". Il faut dire que les sept copains lyonnais à l’origine de "Tu te mets combien ?" ont fait du chemin depuis 2016, année de naissance du jeu de société dont le but est d’évaluer ses connaissances de 1 à 10 sur des sujets divers, variés et parfois insolites.

Lancé en auto-édition à 500 exemplaires, "Tu te mets combien ?" s’est aujourd’hui vendu à plus de 300 000 exemplaires. Une véritable succe "C’est complètement inimaginable. On a eu de la chance car on a trouvé un public demandeur", assure dans un sourire Rémy Ponton, l’un des créateurs du jeu.

En ce mois de septembre, le "groupe de potes" a sorti TTMC 2, une version améliorée du premier. "La grande nouveauté est la boîte de voyage à emporter partout", explique Anthony Hugon, également co-auteur du jeu. Ce sont également 540 nouvelles cartes et autant de nouvelles questions qui sont à découvrir dans cette nouvelle version avec des thèmes aussi inattendus que drôles à l’exemple des Chocapic, de la poussière et des loutres. Le prix reste cependant le même : entre 35 et 40 euros en boutique.

Le succès sera-t-il là aussi au rendez-vous ? "C’est difficile de prévoir. On reste sur notre façon de faire. On verra et sans pression !", commente Maurice Mura, lui aussi co-créateur du jeu.

Les projets sont en effet nombreux dans les prochains mois pour le groupe d’amis avec notamment une sortie en 2023 de TTMC au Portugal, en Angleterre, en Pologne et aux Etats-Unis !

A.D.