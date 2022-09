Droit de réponse d'Irène Grosjean

En préambule je souhaite rappeler la définition de la naturopathie, la méthode des bains de siège de KUHNE et ma propre formation et expérience en qualité de naturopathe.

Pour ma part, j'exerce la naturopathie depuis 1958 soit 64 ans d'expérience professionnelle, après différentes études j'ai complété mon cursus et mon expérience professionnelle, par un diplôme de l'université de Londres obtenu en 1988 qui m'a octroyé le titre de docteur en médecine naturopathique. Par ailleurs j'ai le certificat d'hygiène vitale spécialité praticien en hydrothérapie délivré par l'institut d'hygiène naturelle en 1976.

La naturopathie est une médecine traditionnelle reconnue comme telle par l'OMS au même niveau que la médecine Chinoise et la Médecine Ayruvédique, c'est une médecine non conventionnelle.

Elle puise sa philosophie dans la pensée d'Hippocrate : recherche de la cause. La naturopathie est complémentaire de la médecine conventionelle allopathique. Elle s'inscrit dans une approche préventive et d'éducation à la santé. En effet, elle ne se substitue en aucun cas à la médecine conventionelle. La naturopathie est la science fondamentale englobant l'étude, la connaissance, l'enseignement et l'application des lois de la Nature. La naturopathie repose sur la pratique d'une hygiène de vie calquée sur notre physiologie. Son but est de maintenir, retrouver et optimiser la santé. "La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social".

Pour entretenir l'état de santé, dix techniques naturelles sont utilisées : l'alimentation, la psychologie, l'exercice physique, l'hydrologie, les techniques manuelles, les techniques réflexes, les techniques respiratoires, les plantes, les techniques énergétiques et vibratoires.

La naturopathie est fondée sur le principe qu'un organisme disposant de suffisamment d'énergie vitale est en mesure de se défendre et de s'équilibrer spontanément.

Les bains de siège et bains dérivatifs qui font partie des 10 techniques de la naturopathie (hydrologie): Au XIXe siècle, un autodidacte allemande, Louis Kuhne découvrait de manière empirique une pratique de santé simple, gratuite et sans aucun effet secondaire : les bains dérivatifs. La scientifique et naturopathe France Guillain aidée de médecins et scientifiques expliquent le fonctionnement de ces bains.

C'est au Dr Jean Minaberry, endocrinologue, diabétologue et nutritionniste à Bordeaux que revient tout le mérite d'avoir donné la clef scientifique de la méthode Kuhne, après avoir étudié la nature et les fonctions de nos graisses pendant trente ans.

C'est la fraîcheur des plis de l'aine, du sexe et du périnée qui permet la motilité de l'intestin et la vibration du fascia et l'évacuation des déchets et la baisse de la température.

La naturopathie n'est pas une pseudo science, elle a été étudiée tout au contraire par de nombreux scientifiques du monde entier. La World Naturopathic Federation dont le siège est à Toronto a réalisé une étude mondiale qu'elle a publiée sur son site worldnaturopathicfederation.org. Il en ressort que les naturopathes et docteurs en naturopathie ont publié plus de 2000 publications scientifiques.

Les terminologies "attouchement ou agression sexuels" relèvent du code pénal.

Article 222-22

Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.

Article 222-23

Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.

Article 222-29

Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende lorsqu'elles sont imposées : 1°A un mineur de quinze ans;

Article 222-31

La tentative des délits prévus par les articles 222-27 à 222-30 est punie des mêmes peines.

Art 23 de la loi du 29 juillet 1881

Seront punis comme complice d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui...auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet.

Or les propos que vous affirmez, sans preuve aucune et sans fondement sont non seulement inexacts mais diffamatoires et portent atteinte gravement à mon honneur.

Peut-on affirmer que tout parent qui nettoie le sexe de son enfant, que tout aide-soignant qui nettoie les parties génitales et les fesses des personnes âgées qui se sont souillées participe de ce fait à une agression sexuelle ! Peut-on affirmer que pour tout soin apporté à un enfant, un nouveau-né, celui-ci est en capacité de donner son consentement ? Peut-on affirmer que tout soin, donné à un enfant, qui ne lui plait pas, comme prendre sa température annale, est une agression sexuelle ? Où est le bon sens dans toutes ces affirmations ? Où sont les lois de la vie ?

Je rappelle en outre, ne jamais avoir été poursuivie par le Procureur de la République pour un délit d'agression sexuelle, pas plus pour un viol d'enfant, ni pour incitation à agression sexuelle.

Je précise que personnellement, je condamne toute agression sexuelle sur quiconque ! Et que j'ai travaillé toute ma vie pour le bien-être humain.

Je rappelle la présomption d'innoncence qui est un droit fondamental, figurant dans la déclaration des droits de l'hommes, à valeur constitutionnelle, la convention européenne des droits de l'homme, l'article 9-1 de notre code civil et le préambule du code pénal.

Nul ne peut être déclaré coupable d'office, sans enquête et sans procès !

Le terme "accusée" ou "promeut" est donc très grave et porte atteinte à mon honneur, mon image, sa considération et est diffamatoire".