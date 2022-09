Et 6 c'était vous ? "Faut-il qu’un enfant de ministre ou son épouse soient tués sur la route pour que ça bouge ?"

Depuis plus de cinq ans, Serge Bensoussan assiste les victimes, ou leurs proches, dans leur quête de justice après un drame de la route via le collectif Et 6 c’était vous ? Quelques jours avant le dépôt d’un projet de loi plus punitif envers les chauffards, le coprésident de l’association nous avait accordé un entretien paru dans le magazine LyonMag du mois de septembre, encore en kiosques pour quelques jours.

LyonMag : Cela va faire six ans qu’Anne-Laure Moreno a été tuée par un chauffard cours Vitton. Depuis, vous vous battez notamment pour gonfler les peines de 10 à 15 ans de prison pour les meurtriers de la route. Pourquoi cela n’a encore jamais abouti ?

Serge Bensoussan : C’est juste une question de volonté politique. Avec l’affaire du fils du chef Yannick Alléno (tué par un chauffard à Paris en mai dernier, ndlr), nous pensions que ça allait faire bouger les choses, hélas non. La femme du Premier ministre Jacques Chaban-Delmas avait été tuée en 1970 dans un accident de voiture, c’est à partir de là que les autorités se sont occupées de la sécurité routière. Il faut des événements graves, avec retentissement médiatique, pour que ça avance. Une proposition de loi est portée, puis mise au programme et enfin votée avec des amendements. L’enclenchement du premier stade ne s’est même pas fait. Il y a d’autres priorités. Pour la loi sur les rodéos, nous avons été questionnés. Nous avons fait des propositions, mais aucune n’a été retenue. Alors que nous savons bien qu’il faut être hyper dissuasif. Ça commence avec la saisie des véhicules, mais les peines ne sont pas réellement appliquées. Quand les délinquants se rendront compte que leur copain a passé quelques années en prison, ça peut faire réfléchir.

Vous retentez votre chance et souhaitez convaincre des parlementaires de vous aider. Où en êtes-vous ?

Nous allons aller voir les nouveaux députés lyonnais pour qu’ils portent notre projet de loi, nous sommes prêts. Nous rappellerons les précédentes tentatives qui ont échoué, puis nous leur expliquerons quel peut être leur degré d’implication. Nous les suivrons de très près.

Vous aimeriez rajouter dans la loi deux nouvelles circonstances aggravantes : l’usage du téléphone portable et celui du protoxyde d’azote au volant. Ce sont des fléaux que les autorités ont du mal à mesurer ?

En juillet 2020, une jeune fille, qui était passagère d’un véhicule dans le virage de la Femme morte à Parilly (sur le périphérique à Vénissieux, ndlr), avait été projetée hors du véhicule et était morte sur le coup. Tous dans la voiture avaient consommé du protoxyde d’azote. La police fait un travail fantastique, ils connaissent leurs affaires et font le nécessaire. C’est la suite judiciaire qui ne va pas, comme elle n’envoie pas de message fort. D’une part aux délinquants qui sont mis en cause et puis, aux potentiels autres délinquants.

On remarque bien souvent, lors des procès de chauffards, que ces derniers ont du mal à éprouver du remord, à s’excuser. La promesse d’une peine plus lourde, à faire jusqu’au bout, pourrait-elle leur faire changer de comportement au volant ?

Nous l’espérons. En Allemagne, il y a quelques années, deux individus faisaient la course à Berlin et ont tué une personne. Ils ont pris perpétuité. Est-ce que la délinquance a baissé ? Je n’ai pas cette information. Aux États-Unis, en Angleterre ou en Italie, c’est aussi fortement sanctionné. Ici, nous attendons. Faut-il qu’un enfant de ministre ou son épouse soient tués sur la route pour que ça bouge ? J’ai bien peur que oui.

Vous avez demandé à rencontrer Gérald Darmanin lors de son retour à Lyon le 5 septembre. Est-ce que ça a été accepté ? Que voulez-vous lui dire (question posée avant la venue du ministre le 9 septembre finalement ndlr) ?

Nous attendons un retour du ministère de l’Intérieur, mais nous avons peu d’espoir puisqu’il vient pour la sécurité, je dirais "traditionnelle", dans les rues. Nous, notre affaire est orientée vers la grande délinquance routière. Il nous avait pourtant promis qu’il allait faire bouger les choses ; il était d’ailleurs impliqué dans un projet de loi pour mieux punir les chauffards. Nous attendons toujours. Durant cette potentielle rencontre, nous pourrions lui poser une question plus pernicieuse : combien faut-il qu’il y ait de morts ou blessés graves pour avancer ?

Quel travail réalise Et6c’était vous au quotidien ?

Nous mettons en contact les familles avec un réseau de psychologues, nous avons aussi un accord avec le Samu pour que des médecins les accompagnent. Ensuite, un volet judiciaire : nous donnons des noms d’avocats, nous expliquons la procédure.

Autre exemple, nous alertons sur les experts des compagnies d’assurance, qui font en sorte que ça coûte le moins possible à leurs entreprises. Il faut alors demander un autre avis. Par ailleurs, comme Et6c’étaitvous a plus de cinq années d’existence, nous sommes habilités à être partie civile pour les victimes qui le veulent, afin d’alourdir les peines des grands délinquants. Il est temps d’envoyer un message fort, nous croyons à la force de l’exemple.

L’explosion des rodéos et des refus d’obtempérer, ou encore la mort de deux adolescents percutés par une ambulance quai Maréchal Joffre, montrent que la violence routière est toujours plus présente. Comment lutter ?

Aujourd’hui, de plus en plus, tous les freins naturels liés à l’éducation sont partis en fumée. Tout le monde se permet tout, c’est catastrophique. En l’occurrence, pour l’affaire des deux adolescents mortellement renversés, nous avons affaire à un cas. L’ambulancier n’avait plus que deux points sur huit sur son permis probatoire et avait connu un retrait de permis en 2019. C’est un cas classique d’accident qui aurait pu être évité si les individus avaient une prudence élémentaire. Alcool, drogue, défaut de permis ou encore vitesse excessive, les auteurs sont souvent titulaires de facteurs aggravants.

Propos recueillis par J.D.