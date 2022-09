L’OL, la 25e plus grosse affluence en Europe cette saison devant le PSG

Le Groupama Stadium a accueilli en moyenne 45 788 visiteurs pour une jauge maximale de 59 186 personnes soit 77% du stade. Avec cette affluence, le club a ainsi la deuxième plus haute fréquentation derrière l’Olympique de Marseille qui se classe 7e avec 62 877 visiteurs, soit 93% du stade. Parmi les autres clubs français de la liste, le PSG se trouve juste derrière Lyon (45 667) suivi de Lens (38e), Lille (41e), Nantes (51e), Rennes (56e), Strasbourg (66e), Nice (69e) et Toulouse (70e).



Les cadors européens se retrouvent logiquement en tête avec Barcelone en première position (83 383) suivi des clubs allemands de Dortmund (80 783) et du Bayern (75 000). Quelques surprises sont tout de même au rendez-vous avec Schalke (Allemagne) qui se trouve devant le Real Madrid et Liverpool.