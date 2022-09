Des comédiens et des figurants recherchés pour un spot institutionnel pour la Métropole de Lyon

Des comédiens et des figurants sont recherchés pour les besoins d'un spot institutionnel pour la Métropole de Lyon, mettant en valeur les auxiliaires de vie et qui sera diffusé sur les réseaux sociaux et dans les salles de cinéma.

La production recherche plusieurs profils, pour un tournage prévu entre le 13 et le 17 octobre, notamment un homme entre 70 et 90 ans, une femme de 45-55 ans, une femme d'origine slave ou d'Europe de l'Est d'environ 45-50 ans, une femme de 75-95 ans, une femme de 70-85 ans et un homme corpulent de 30 à 40 ans pour jouer un entraineur de judo.

Tous ces profils seront incarnés par des comédiens professionnels.

La production recherche également un jeune homme de 18-20 ans, atteint de paraplégie avec une belle masse de cheveux.

Concernant la partie figuration, rémunérée 150 euros brut par jour de tournage, la production cherche des personnes âgées de 65 à 95 ans, et un homme de type africain âgé de 20 à 35 ans. Pour postuler, il faut envoyer une photo, sa taille ainsi que ses coordonnées complètes.

Toutes les informations sont à retrouver sur le site castprod.com