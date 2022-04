Le Club des Invincibles (France 2) fait son casting à Lyon

Les équipes de l'émission de France 2 "Le Club des Invincibles" seront à Lyon les 23 et 30 avril prochains pour trouver de nouveaux candidats.



Dans ce jeu présenté par Olivier Minne et diffusé une première fois en prime time il y a un an, des anonymes seront soumis à des questions de culture générale et affronteront quatre des plus grands champions de l’histoire des jeux TV : Marie-Christine et Sandrine (Tout le monde veut prendre sa place), Gregory (Tout le monde à son mot à dire) et Bruno (Les douze coups de midi).

Les équipes auditionneront des candidats prêts à affronter les champions.

L'émission sera prochainement diffusée sur France 2. Les inscriptions au casting se font sur internet : casting-cdi.com.