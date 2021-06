Une pub pour une marque de vélos tournée à Lyon, un casting en cours

La production recherche des mannequins, âgés de 50 à 70 ans, hommes et femmes, pour un shooting photo. Le tournage aura lieu à Lyon les 8 et 9 juillet.

Pour postuler, il faut adresser une photo de plain-pied, une photo assise et un portrait de face et de profil. Il faut également communiquer sa pointure, sa taille, ses mensurations vestimentaires et son âge.

Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet de CastProd.