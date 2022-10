Près de Lyon : prison avec sursis pour avoir poussé le maire de sa commune

Avec un pic l'an dernier qui était lié aux mesures restrictives dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Les ministres de l’Intérieur et de la Justice avaient alors mis fin aux remises de peine automatiques dans le cas d’une agression contre un maire ou un député. Mais dans les faits, les tribunaux ne se montrent pas plus sévères qu’avant.

A l’instar de cette audience à Villefranche-sur-Saône mardi dernier. Une habitante de Vauxrenard dans le Beaujolais était poursuivie pour un comportement violent envers le maire de sa commune.

Les faits remontaient à août 2021, à l’issue d’un rendez-vous durant lequel avait été évoquée sa situation compliquée, avec une expulsion à venir de son logement par ses propriétaires. Selon le Progrès, Sixte Denuelle avait ainsi été poussé des deux mains par la femme sur le parvis de la mairie. Une version corroborée par l’assistante sociale qui les accompagnait.

Face aux juges, la prévenue a nié les faits et a estimé être victime d’un complot. Face aux réquisitions de 4 mois de prison avec sursis, elle a estimé que l’obligation de soins était inutile. Par ailleurs, depuis plus d’un an, elle continue d’envoyer des e-mails insistants au maire de Vauxrenard.

Un comportement inquiétant donc, mais qui n’a pas sauté aux yeux du tribunal qui a prononcé une peine plus faible que celle réclamée par le parquet : 3 mois avec sursis, avec interdiction de se rendre à la mairie et d’entrer en contact avec l’édile pendant deux ans.